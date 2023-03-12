Семёнов Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиОколо 1765
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Семёнов Григорий Григорьевич
Мать: Семёнова ?
Если в кадетский корпус брали 13 лет, то год его рождения ок. 1720
Образование
1732
Москва, город федерального значения Москва
Поступил в Шляхетный сухопутный кадетский корпус (первый набор)
Образование
1738
Вступил в корпус 1732 года февраля 17, а выпущен 1738 года февраля 23 в армию в прапорщики. По немецки учится говорить, пишет хорошо, арифметику окончил, рисует ландшафты, танцует менуэт, в фехтовании... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1755
Мать ребёнка: Семёнова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семёнова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милонова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Семёнова Аграфена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1765