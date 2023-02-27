(Рагозина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рагозина) Наталья

(Рагозина) Наталья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рагозин Иван

Отец ребёнка: Рагозин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close