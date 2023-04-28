Кабанцова (Рындина) Прасковья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1889
Рождение ребёнка
20.10.1890
Дочь: Неонила Алексеевна
Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Кабанцов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
19.10.1894
Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1896
Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
09.06.1902
Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно