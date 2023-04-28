Кабанцова (Рындина) Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанцова (Рындина) Прасковья Кузьминична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1889

Муж: Кабанцов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
20.10.1890

Дочь: Неонила Алексеевна

Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Кабанцов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
19.10.1894

Сын: Кабанцов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
09.04.1896

Сын: Кабанцов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Кабанцов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Кабанцов Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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