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Коновалов Степан Иванович

Место рождения

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Иван

Мать: не указана

Слобода Волчья, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Коновалова Любовь Степановна

Мать ребёнка: Коновалова Анна Дмитриевна

Куралово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Юрий Степанович

Мать ребёнка: Коновалова Анна Дмитриевна

Куралово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Куралово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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