Коновалов Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Коновалова Любовь Степановна
Мать ребёнка: Коновалова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Юрий Степанович
Мать ребёнка: Коновалова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно