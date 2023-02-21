Фендрикова (Яковлева) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Фендрикова Домника Ивановна
Отец ребёнка: Фендриков Иван Агафонович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Отец ребёнка: Фендриков Иван Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно