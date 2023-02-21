Фендрикова (Яковлева) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фендрикова (Яковлева) Ксения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Фендрикова Домника Ивановна

Отец ребёнка: Фендриков Иван Агафонович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Фендриков Иван Иванович

Отец ребёнка: Фендриков Иван Агафонович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фендриков Иван Агафонович

Смерть
Неизвестно
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