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Зыков Стефан (Степан) Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Зыков Леонтий Панфилович

Мать: не указана

Смерть
1813