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Зыков Стефан (Степан) Леонтьевич
Зыков Стефан (Степан) Леонтьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Дата смерти
1813
Пол
Мужской
Отец
Зыков Леонтий Панфилович
Около 1716 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Зыков Леонтий Панфилович
Мать: не указана
Смерть
1813
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