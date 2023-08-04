Зыков Дмитрий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Зыков Степан Леонтьевич
Мать: Анна Феофановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Зыкова Настасья Дмитриевна
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Зыкова Авдотья Дмитриевна
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зыкова Афимья Дмитриевна
Мать ребёнка: Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья
Смерть
1836