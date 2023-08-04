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Зыков Дмитрий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Зыков Степан Леонтьевич

Мать: Анна Феофановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Зыкова Настасья Дмитриевна

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зыков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Зыкова Авдотья Дмитриевна

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зыкова Афимья Дмитриевна

Мать ребёнка: Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья

Смерть
1836