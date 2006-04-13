Ефимов Юрий
Место рождения
Дата рождения08.02.1939
Дата смерти13.04.2006
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1939
Отец: Ефимов Григорий
Мать: Ефимова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Оксана Юрьевна
Мать ребёнка: Ефимова Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1958
Дочь: Сергеева (Ефимова) Антонина Юрьевна
Мать ребёнка: Перепелкина-Сочинска Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1962
Дочь: Кабанова (Ефимова) Ираида Юрьевна
Мать ребёнка: Перепелкина-Сочинска Галина Ивановна
Смерть
13.04.2006