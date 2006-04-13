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Ефимов Юрий

Место рождения

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

08.02.1939

Дата смерти

13.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1939

Отец: Ефимов Григорий

Мать: Ефимова Антонина

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Ефимова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина-Сочинска Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Валентина Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Перепелкина-Сочинска Галина Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1958

Дочь: Сергеева (Ефимова) Антонина Юрьевна

Мать ребёнка: Перепелкина-Сочинска Галина Ивановна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.09.1962

Дочь: Кабанова (Ефимова) Ираида Юрьевна

Мать ребёнка: Перепелкина-Сочинска Галина Ивановна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
13.04.2006

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