Ефимова Оксана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Оксана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Юрий

Мать: Ефимова Валентина Михайловна

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