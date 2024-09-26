Мысякина Екатерина Семёновна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти18.09.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
07.02.1883
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Гришаева Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Мысякин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
14.07.1889
Сын: Мысякин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Мысякин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мысякина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мысякин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мысякин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Мысякин Григорий Степанович
Смерть
18.09.1916
Похороны
20.09.1916