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Мысякина Екатерина Семёновна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

18.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Камышов Семён Леонтьевич

Мать: Камышова Афимия Даниловна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
07.02.1883

Муж: Мысякин Григорий Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Гришаева Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Мысякин Григорий Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.07.1889

Сын: Мысякин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Мысякин Григорий Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мысякина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мысякин Григорий Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мысякин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Мысякин Григорий Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.09.1916
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
20.09.1916
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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