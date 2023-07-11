Яруллин Нургаян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Яруллина Минниса
Рождение ребёнка
05.05.1958
Сын: Яруллин Альберт Нургаянович
Мать ребёнка: Яруллина Сария Хасанзяновна
Рождение ребёнка
30.09.1967
Дочь: Яруллина Альфия Нургаяновна
Мать ребёнка: Яруллина Сария Хасанзяновна
Смерть
Неизвестно