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Яруллин Нургаян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Яруллина Минниса

Рождение ребёнка
05.05.1958

Сын: Яруллин Альберт Нургаянович

Мать ребёнка: Яруллина Сария Хасанзяновна

Рождение ребёнка
30.09.1967

Дочь: Яруллина Альфия Нургаяновна

Мать ребёнка: Яруллина Сария Хасанзяновна

Смерть
Неизвестно