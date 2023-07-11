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Яруллина Альфия Нургаяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1967

Отец: Яруллин Нургаян

Мать: Яруллина Сария Хасанзяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самерханов Рустем Рашидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алеакберов Дамир Ирекович

Рождение ребёнка
04.04.1989

Сын: Самерханов Адель Рустемович

Отец ребёнка: Самерханов Рустем Рашидович

Рождение ребёнка
14.01.1997

Сын: Голиков Евгений Павлович

Отец ребёнка: Голиков Павел Николаевич

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