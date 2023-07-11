Яруллина Альфия Нургаяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1967
Отец: Яруллин Нургаян
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алеакберов Дамир Ирекович
Рождение ребёнка
04.04.1989
Сын: Самерханов Адель Рустемович
Отец ребёнка: Самерханов Рустем Рашидович
Рождение ребёнка
14.01.1997
Отец ребёнка: Голиков Павел Николаевич