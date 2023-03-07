Устюжанина Афанасия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Устюжанина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
23.01.1882 ст.
Дочь: Устюжанина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
плёнка 2121846, стр. 761
Рождение ребёнка
11.06.1883 ст.
Дочь: Устюжанина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
плёнка 2121846, стр. 642 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
09.02.1885 ст.
Дочь: Устюжанина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
плёнка 2121847, стр. 444
Рождение ребёнка
15.05.1891 ст.
Дочь: Устюжанина Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
плёнка 2121848, стр. 908
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.
Дочь: Устюжанина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
Перепись 1897г. плёнка 2121849, стр. 109
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.
Дочь: Устюжанина Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
ЦГА Удмуртской Республики (ЦГА УР), плёнка 2121849, стр. 469
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюжанина Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюжанина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович
Смерть
Неизвестно