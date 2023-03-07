Устюжанина Афанасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Афанасия Яковлевна

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Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Устюжанина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
23.01.1882 ст.

Дочь: Устюжанина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121846, стр. 761
Рождение ребёнка
11.06.1883 ст.

Дочь: Устюжанина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121846, стр. 642 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
09.02.1885 ст.

Дочь: Устюжанина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121847, стр. 444
Рождение ребёнка
15.05.1891 ст.

Дочь: Устюжанина Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2121848, стр. 908
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.

Дочь: Устюжанина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г. плёнка 2121849, стр. 109
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.

Дочь: Устюжанина Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ЦГА Удмуртской Республики (ЦГА УР), плёнка 2121849, стр. 469
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюжанина Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюжанина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Устюжанин Дмитрий Самуилович

Смерть
Неизвестно
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