Забела (Полуботок) Ульяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1727
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1727
(род. 10-20 ноября 1727 г.)
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Забела Иван Михайлович
Бракосочетание
Около 1748
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Забела Иван Михайлович
Место жительства
19.09.1771
Уступила своё право на 1/3 часть наследства после брата Василия коллежскому секретарю Ивану Исакову за 14,000 рублей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772