Забела (Полуботок) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забела (Полуботок) Ульяна Андреевна

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

10.11.1727

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1727

Отец: Полуботок Андрей Павлович

Мать: Полуботок Мария Андреевна

Гродно, Гродненская область
(род. 10-20 ноября 1727 г.)
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Забела Прохор Иванович

Отец ребёнка: Забела Иван Михайлович

Коропово, Харківська область
Бракосочетание
Около 1748

Муж: Забела Иван Михайлович

Коропово, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Забела Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Забела Иван Михайлович

Коропово, Харківська область
Место жительства
19.09.1771
Коропово, Харківська область
Уступила своё право на 1/3 часть наследства после брата Василия коллежскому секретарю Ивану Исакову за 14,000 рублей
Место жительства
Неизвестно
Коропово, Харківська область
Смерть
После 1772
Коропово, Харківська область
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