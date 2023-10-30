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Забела Иван Михайлович

Место рождения

Борзна, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзна, Чернігівська область
Военная служба
С 1740 по 1760
Коропово, Харківська область
Род войск: Короповская сотня Харьковский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Забела Прохор Иванович

Мать ребёнка: Забела Ульяна Андреевна

Коропово, Харківська область
Бракосочетание
Около 1748

Жена: Забела Ульяна Андреевна

Коропово, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Забела Прокоп Иванович

Мать ребёнка: Забела Ульяна Андреевна

Коропово, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Коропово, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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