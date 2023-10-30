Забела Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1740 по 1760
Род войск: Короповская сотня Харьковский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Забела Ульяна Андреевна
Бракосочетание
Около 1748
Жена: Забела Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Забела Ульяна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно