Кавалерова (Андреечкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавалерова (Андреечкина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1924

Дата смерти

?.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924

Отец: Андреечкин Иван

Мать: Андреечкина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кавалеров Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Кавалеров Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кавалеров Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Кавалеров Георгий Кузьмич

Смерть
?.04.2016
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