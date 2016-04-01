Кавалерова (Андреечкина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1924
Дата смерти?.04.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924
Отец: Андреечкин Иван
Мать: Андреечкина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавалеров Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Кавалеров Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавалеров Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Кавалеров Георгий Кузьмич
Смерть
?.04.2016