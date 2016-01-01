Андреечкина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреечкина Матрена

Андреечкина Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1924

Дочь: Кавалерова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Андреечкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреечкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Андреечкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреечкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андреечкин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close