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Бакланов Пётр Иванович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Бакланов Иван Илларионович

Мать: Бакланова Наталья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд