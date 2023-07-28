Бакланов Иван Илларионович
Место рождения
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бакланова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бакланова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бакланова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бакланов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бакланова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно