Бакланов Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакланов Иван Илларионович

Бакланов Иван Илларионович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бакланов Илларион Васильевич

Мать: Бакланова Татьяна Антоновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бакланова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бакланова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бакланова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бакланов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бакланов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бакланова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Бакланов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Бакланова Наталья Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова Наталья Фёдоровна