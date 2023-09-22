Махмутов Иршад Хаернасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941
Отец: Махмутов Хаернас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1967
Дочь: Осипова Ирина Иршадовна
Мать ребёнка: Махмутова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
08.09.?
Сын: Махмутов Александр Хаернасович
Мать ребёнка: Махмутова Зинаида Петровна
Смерть
Неизвестно