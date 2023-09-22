Махмутов Иршад Хаернасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахмутов Иршад Хаернасович

Махмутов Иршад Хаернасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941

Отец: Махмутов Хаернас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1967

Дочь: Осипова Ирина Иршадовна

Мать ребёнка: Махмутова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
08.09.?

Сын: Махмутов Александр Хаернасович

Мать ребёнка: Махмутова Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close