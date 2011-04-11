Махмутова (Журавкова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова (Журавкова) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1937

Дата смерти

11.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1937

Отец: Журавков Петр

Мать: Журавкова Ульяна

Рождение ребёнка
22.08.1967

Дочь: Осипова Ирина Иршадовна

Отец ребёнка: Махмутов Иршад Хаернасович

Рождение ребёнка
08.09.?

Сын: Махмутов Александр Хаернасович

Отец ребёнка: Махмутов Иршад Хаернасович

Смерть
11.04.2011
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