Махмутова (Журавкова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1937
Дата смерти11.04.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1937
Отец: Журавков Петр
Мать: Журавкова Ульяна
Рождение ребёнка
22.08.1967
Дочь: Осипова Ирина Иршадовна
Отец ребёнка: Махмутов Иршад Хаернасович
Рождение ребёнка
08.09.?
Сын: Махмутов Александр Хаернасович
Отец ребёнка: Махмутов Иршад Хаернасович
Смерть
11.04.2011