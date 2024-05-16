Синельникова Оксана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1993
Дочь: Синельникова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Синельников Константин Александрович
Рождение ребёнка
22.05.1997
Сын: Синельников Александр Константинович
Отец ребёнка: Синельников Константин Александрович