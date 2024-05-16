Синельникова Оксана Григорьевна 14.07.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Синельникова Оксана Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Константин Александрович

Рождение ребёнка
20.03.1993

Дочь: Синельникова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Синельников Константин Александрович

Рождение ребёнка
22.05.1997

Сын: Синельников Александр Константинович

Отец ребёнка: Синельников Константин Александрович

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