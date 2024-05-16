Синельников Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1993
Дочь: Синельникова Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Синельникова Оксана Григорьевна
Рождение ребёнка
22.05.1997
Сын: Синельников Александр Константинович
Мать ребёнка: Синельникова Оксана Григорьевна