Синельников Константин Александрович 18.02.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синельников Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1970

Отец: Синельников Александр Васильевич

Мать: Синельникова (Степанова) Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синельникова Оксана Григорьевна

Рождение ребёнка
20.03.1993

Дочь: Синельникова Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Синельникова Оксана Григорьевна

Рождение ребёнка
22.05.1997

Сын: Синельников Александр Константинович

Мать ребёнка: Синельникова Оксана Григорьевна

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