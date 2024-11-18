Федор Захаров 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Захаров

Федор Захаров

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

01.04.1770 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1715 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Захар Семенов

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1745 ст.

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-RFG?i=69&cc=1921824 "Иван"
Бракосочетание
01.05.1748 ст.

Жена: Аксинья (Ксения) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-Y5N?i=155&cc=1921824 1й брак ?
Рождение ребёнка
1750

Сын: Герасим Федоров

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.04.1770 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-844?i=149&cc=1921824 40 лет

Мы используем куки для улучшения работы сайта.