Федор Захаров
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти01.04.1770 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Захар Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1745 ст.
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-RFG?i=69&cc=1921824 "Иван"
Бракосочетание
01.05.1748 ст.
Жена: Аксинья (Ксения) Иванова
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-Y5N?i=155&cc=1921824 1й брак ?
Рождение ребёнка
1750
Сын: Герасим Федоров
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Иванова
Смерть
01.04.1770 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-844?i=149&cc=1921824 40 лет