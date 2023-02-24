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Ерофеева Вера Герасимовна

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Место рождения

Село Поника , Поникий Ключ , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

29.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Герасим Афанасьевич

Мать: не указана

Село Поника , Поникий Ключ , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Лазарева Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лазарева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1885

Дочь: Демина Феодосия Константиновна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Константиновна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Константинович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев (однодворец) Павел Константинович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.05.1903
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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