Ерофеева Вера Герасимовна
Место рожденияСело Поника , Поникий Ключ , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1844
Дата смерти29.05.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Герасим Афанасьевич
Мать: не указана
Село Поника , Поникий Ключ , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
21.01.1862
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Лазарева Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ерофеев (однодворец) Василий Константинович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Лазарева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1885
Дочь: Демина Феодосия Константиновна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович
Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Константиновна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев (однодворец) Павел Константинович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович
Смерть
29.05.1903