Дмитрий Григорьев
Место рождения
Дата рождения07.05.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1863
Отец: Григорий Никитин
Мать: Параскева Борисова
Бракосочетание
20.?.1886
Жена: Феодосия Селиверстова
Рождение ребёнка
19.07.1887
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Феодосия Селиверстова
Рождение ребёнка
08.04.1892
Сын: Денисов Семён
Мать ребёнка: Феодосия Селиверстова
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Андреевская волость, д. Животинка
Рождение ребёнка
14.08.1894
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Феодосия Селиверстова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно