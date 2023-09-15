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Дмитрий Григорьев

Место рождения

Животинки, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

07.05.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1863

Отец: Григорий Никитин

Мать: Параскева Борисова

Животинки, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
20.?.1886

Жена: Феодосия Селиверстова

Рождение ребёнка
19.07.1887

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Феодосия Селиверстова

Рождение ребёнка
08.04.1892

Сын: Денисов Семён

Мать ребёнка: Феодосия Селиверстова

Животинки, город Калуга, Калужская область
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Андреевская волость, д. Животинка
Рождение ребёнка
14.08.1894

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Феодосия Селиверстова

Животинки, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
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