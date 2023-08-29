(Марышева) Феодосия Селиверстова
Место рождения
Дата рождения20.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1868
Отец: Марышев Селиверст Венедиктов
Мать: Евдокия Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
20.?.1886
Муж: Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
19.07.1887
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
08.04.1892
Сын: Денисов Семён
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Андреевская волость, д. Животинка
Рождение ребёнка
14.08.1894
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев
Смерть
Неизвестно