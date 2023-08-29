(Марышева) Феодосия Селиверстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марышева) Феодосия Селиверстова

Место рождения

Животинки, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

20.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1868

Отец: Марышев Селиверст Венедиктов

Мать: Евдокия Никифорова

Животинки, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
20.?.1886

Муж: Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
19.07.1887

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
08.04.1892

Сын: Денисов Семён

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев

Животинки, город Калуга, Калужская область
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Андреевская волость, д. Животинка
Рождение ребёнка
14.08.1894

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев

Животинки, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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