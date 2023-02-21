(Переседова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Переседова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Переседов Пётр

Мать: Переседова ?

Смерть
Неизвестно
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