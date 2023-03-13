Каратова Сычева (Цыганова) Евгения
Место рожденияАлександровка
Дата рождения21.12.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1845
Отец: Цыгановъ Гаврила
Мать: Цыганова Авдотья
Александровка
Бракосочетание
12.05.1863
Муж: Каратовъ Константинъ
Рождение ребёнка
22.02.1864
Сын: Каратовъ Иванъ
Отец ребёнка: Каратовъ Константинъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.04.1866
Сын: Каратовъ Григорий
Отец ребёнка: Каратовъ Константинъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1868
Дочь: Аргриппина
Отец ребёнка: Каратовъ Константинъ
Александровка
Рождение ребёнка
18.07.1869
Сын: Каратовъ Илья
Отец ребёнка: Каратовъ Константинъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1872
Дочь: Сычевы Домна Егоръ
Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай
Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1873
Сын: Сычевъ Василий
Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай
Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Сычевъ Сергей
Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай
Александровка
Рождение ребёнка
07.02.1880
Дочь: Ерышева Агафья
Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай