Каратова Сычева (Цыганова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратова Сычева (Цыганова) Евгения

Место рождения

Александровка

Дата рождения

21.12.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1845

Отец: Цыгановъ Гаврила

Мать: Цыганова Авдотья

Александровка
Бракосочетание
12.05.1863

Муж: Каратовъ Константинъ

Рождение ребёнка
22.02.1864

Сын: Каратовъ Иванъ

Отец ребёнка: Каратовъ Константинъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.04.1866

Сын: Каратовъ Григорий

Отец ребёнка: Каратовъ Константинъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1868

Дочь: Аргриппина

Отец ребёнка: Каратовъ Константинъ

Александровка
Рождение ребёнка
18.07.1869

Сын: Каратовъ Илья

Отец ребёнка: Каратовъ Константинъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Сычевы Домна Егоръ

Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай

Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1873

Сын: Сычевъ Василий

Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай

Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Сычевъ Сергей

Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай

Александровка
Рождение ребёнка
07.02.1880

Дочь: Ерышева Агафья

Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Сычевъ Ермолай

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