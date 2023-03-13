Каратовъ Илья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения18.07.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1869
Отец: Каратовъ Константинъ
Мать: Каратова Сычева Евгения
Александровка
Бракосочетание
26.01.1890
Жена: Каратова Олимпиада
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1890
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Каратова Олимпиада
Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1893
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Каратова Олимпиада
Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1896
Дочь: Каратова Анастасия
Мать ребёнка: Каратова Олимпиада
Рождение ребёнка
14.01.1901
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Каратова Олимпиада
Рождение ребёнка
17.09.1902
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Каратова Олимпиада
хуторъ Каскинъ
Рождение ребёнка
05.12.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Каратова Олимпиада