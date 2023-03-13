Каратовъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаратовъ Илья

Каратовъ Илья

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

18.07.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1869

Отец: Каратовъ Константинъ

Мать: Каратова Сычева Евгения

Александровка
Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Каратова Олимпиада

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1890

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Каратова Олимпиада

Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1893

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Каратова Олимпиада

Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1896

Дочь: Каратова Анастасия

Мать ребёнка: Каратова Олимпиада

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1901

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Каратова Олимпиада

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1902

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Каратова Олимпиада

хуторъ Каскинъ
Рождение ребёнка
05.12.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Каратова Олимпиада

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close