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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кислинский (однодворец) Григорий Антонович
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Антон
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Антон
Смерть
Неизвестно