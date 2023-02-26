Герасин Яков Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасин Яков Максимов

Герасин Яков Максимов

avatar

Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Герасин Максим Иванов

Мать: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1904

Сын: Герасин Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Герасина Устинья Евсеева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1911

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Герасина Устинья Евсеева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасина Устинья Евсеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close