Герасин Яков Максимов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Герасин Максим Иванов
Мать: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1904
Мать ребёнка: Герасина Устинья Евсеева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1911
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Герасина Устинья Евсеева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасина Устинья Евсеева
Смерть
Неизвестно