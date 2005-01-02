Lang (Keilien) Miriam
Место рожденияDetroit, USA
Дата рождения26.02.1928
Дата смерти02.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1928
Отец: Кейлин Савелий Менашевич
Мать: Keilien Sadie
Detroit, USA
Бракосочетание
12.10.1948
Муж: Brandwene Harold
Рождение ребёнка
01.06.1950
Дочь: Pacenta Amy Ruth
Отец ребёнка: Brandwene Harold
Рождение ребёнка
14.07.1953
Дочь: Erlichson Kathy
Отец ребёнка: Brandwene Harold
Бракосочетание
1957
Муж: Rubenstein Alan S
Рождение ребёнка
05.04.1959
Сын: Rubenstein Mark
Отец ребёнка: Rubenstein Alan S
Смерть
02.01.2005
Venice, Flo, USA