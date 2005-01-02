Lang (Keilien) Miriam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lang (Keilien) Miriam

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Место рождения

Detroit, USA

Дата рождения

26.02.1928

Дата смерти

02.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1928

Отец: Кейлин Савелий Менашевич

Мать: Keilien Sadie

Detroit, USA
Бракосочетание
12.10.1948

Муж: Brandwene Harold

Рождение ребёнка
01.06.1950

Дочь: Pacenta Amy Ruth

Отец ребёнка: Brandwene Harold

Рождение ребёнка
14.07.1953

Дочь: Erlichson Kathy

Отец ребёнка: Brandwene Harold

Бракосочетание
1957

Муж: Rubenstein Alan S

Рождение ребёнка
05.04.1959

Сын: Rubenstein Mark

Отец ребёнка: Rubenstein Alan S

Смерть
02.01.2005
Venice, Flo, USA
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