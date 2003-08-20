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Rubenstein Mark
Rubenstein Mark
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1959
Пол
Мужской
Отец
Rubenstein Alan S
1925 г.р.
Мать
Lang (Keilien) Miriam
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959
Отец:
Rubenstein Alan S
Мать:
Lang Miriam
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