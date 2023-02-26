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Дария Демидова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1800

Муж: Антон Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1803

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Антон Васильев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1807

Сын: Пётр Антонов

Отец ребёнка: Антон Васильев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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