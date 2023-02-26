Дария Демидова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.05.1800
Муж: Антон Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1803
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Антон Васильев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1807
Сын: Пётр Антонов
Отец ребёнка: Антон Васильев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно