Макаров Дормидонт Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Макаров Исая Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Макарова Анна Дормидонтова
Мать ребёнка: Макарова Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Макарова Настасья Дормидонтова
Мать ребёнка: Макарова Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Макарова Аксинья Дормидотнова
Мать ребёнка: Макарова Анна Анисимова
Смерть
Неизвестно