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Макаров Дормидонт Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Макаров Исая Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Макарова Анна Дормидонтова

Мать ребёнка: Макарова Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Макарова Настасья Дормидонтова

Мать ребёнка: Макарова Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Макарова Аксинья Дормидотнова

Мать ребёнка: Макарова Анна Анисимова

Смерть
Неизвестно

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