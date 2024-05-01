Макарова Анна Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Макарова Анна Дормидонтова
Отец ребёнка: Макаров Дормидонт Исаев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Макарова Настасья Дормидонтова
Отец ребёнка: Макаров Дормидонт Исаев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Макарова Аксинья Дормидотнова
Отец ребёнка: Макаров Дормидонт Исаев
Смерть
Неизвестно