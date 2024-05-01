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Макарова Анна Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Дормидонт Исаев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Макарова Анна Дормидонтова

Отец ребёнка: Макаров Дормидонт Исаев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Макарова Настасья Дормидонтова

Отец ребёнка: Макаров Дормидонт Исаев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Макарова Аксинья Дормидотнова

Отец ребёнка: Макаров Дормидонт Исаев

Смерть
Неизвестно

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