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Konradi Katharina
Konradi Katharina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Konrad Franz
1745 г.р.
Мать
Bartezan Christina
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Konrad Franz
Мать:
Bartezan Christina
Смерть
Неизвестно
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