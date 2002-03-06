Кораблева (Григорьева) Елизавета Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1913
Дата смерти06.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1934
Дочь: Кузнецова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Кораблев Николай Алексанрович
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
01.10.1936
Дочь: Пакулева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Кораблев Николай Алексанрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кораблев Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Кораблев Николай Алексанрович
Смерть
06.03.2002
Ильмень, Шимский муниципальный район, Новгородская область