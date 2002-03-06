Кораблева (Григорьева) Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Григорьева) Елизавета Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1913

Дата смерти

06.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1934

Дочь: Кузнецова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Кораблев Николай Алексанрович

Бракосочетание
1934

Муж: Кораблев Николай Алексанрович

Рождение ребёнка
01.10.1936

Дочь: Пакулева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Кораблев Николай Алексанрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кораблев Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Кораблев Николай Алексанрович

Смерть
06.03.2002
Ильмень, Шимский муниципальный район, Новгородская область