Пакулева (Кораблева) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакулева (Кораблева) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1936

Отец: Кораблев Николай Алексанрович

Мать: Кораблева Елизавета Максимовна

Бракосочетание
17.01.1960

Муж: Пакулев Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.09.1961

Дочь: Степанова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Пакулев Михаил Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.10.1968

Дочь: Штейнберг Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Пакулев Михаил Дмитриевич

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