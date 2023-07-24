Пакулева (Кораблева) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1936
Бракосочетание
17.01.1960
Рождение ребёнка
18.09.1961
Дочь: Степанова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Пакулев Михаил Дмитриевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.10.1968
Дочь: Штейнберг Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Пакулев Михаил Дмитриевич