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Кузнецова (Кораблева) Зоя Николаевна
Кузнецова (Кораблева) Зоя Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1934
Пол
Женский
Отец
Кораблев Николай Алексанрович
1914 г.р.
Мать
Кораблева (Григорьева) Елизавета Максимовна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1934
Отец:
Кораблев Николай Алексанрович
Мать:
Кораблева Елизавета Максимовна
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