Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Никифорова

Мария Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Степанида Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1860 ст.

Дочь: Ирина Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close