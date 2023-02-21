Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Степанида Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
08.05.1860 ст.
Дочь: Ирина Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Григорьев
Смерть
Неизвестно