Сидор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Григорий Никитин
Мать: Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Степанида Сидорова
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Сидорова
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
08.05.1860 ст.
Дочь: Ирина Сидорова
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никифорова
Смерть
Неизвестно