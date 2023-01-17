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Сидор Григорьев

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Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Григорий Никитин

Мать: Агафья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Степанида Сидорова

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Сидорова

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1860 ст.

Дочь: Ирина Сидорова

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никифорова

Смерть
Неизвестно
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