Ханкевич Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханкевич Мария Анатольевна
Мехеды, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Лилия
Мать ребёнка: Ханкевич Мария Анатольевна
Смерть
Неизвестно