Запалов Валерий Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти25.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капрова (Запалова) Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запалов Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна
Бракосочетание
20.08.1965
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1970
Дочь: Запалова Людмила Валерьевна
Мать ребёнка: Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна
Смерть
25.09.1982