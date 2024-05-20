Запалов Валерий Павлович 01.01.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Запалов Валерий Павлович

Место рождения

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

25.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капрова (Запалова) Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запалов Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна

Бракосочетание
20.08.1965

Жена: Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1970

Дочь: Запалова Людмила Валерьевна

Мать ребёнка: Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна

Смерть
25.09.1982

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