Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна 08.12.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна

Место рождения

Белосток, Белостокский уезд

Дата рождения

08.12.1940

Дата смерти

07.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1940

Отец: Митрофанов Иван Иванович

Мать: Митрофанова (Шарганова) Павлина (Павла) Михайловна

Белосток, Белостокский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капрова (Запалова) Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Запалов Валерий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запалов Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Запалов Валерий Павлович

Бракосочетание
20.08.1965

Муж: Запалов Валерий Павлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1970

Дочь: Запалова Людмила Валерьевна

Отец ребёнка: Запалов Валерий Павлович

Смерть
07.08.2019
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

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