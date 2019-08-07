Запалова (Митрофанова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1940
Дата смерти07.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капрова (Запалова) Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Запалов Валерий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запалов Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Запалов Валерий Павлович
Бракосочетание
20.08.1965
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1970
Дочь: Запалова Людмила Валерьевна
Отец ребёнка: Запалов Валерий Павлович
Смерть
07.08.2019
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область