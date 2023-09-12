Молчанов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1904
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Молчанова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Евлампия Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Молчанов Николай Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Евлампия Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Молчанова Руфина Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Евлампия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель кринки
Смерть
Неизвестно