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Молчанов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1904

Отец: Молчанов Федор Андреевич

Мать: Молчанова Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Молчанова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Евлампия Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Молчанов Николай Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Евлампия Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Молчанова Руфина Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Евлампия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Евлампия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель кринки
Смерть
Неизвестно
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