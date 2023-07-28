Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Варвара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Варвара Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

19.08.1867

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1864

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Поликарп Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1865

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Бракосочетание
До 1865

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Смерть
19.08.1867
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно