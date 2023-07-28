Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Варвара Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти19.08.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1864
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Поликарп Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1865
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Бракосочетание
До 1865
Смерть
19.08.1867
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно