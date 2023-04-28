Абрамович (Гальченко) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Гальченко Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1895
Муж: Абрамович Иван Ильич
Рождение ребёнка
04.03.1900
Дочь: Переверзева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Абрамович Иван Ильич
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Абрамович Иван Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно