Абрамович (Гальченко) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович (Гальченко) Александра Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Гальченко Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Абрамович Иван Ильич

Рождение ребёнка
04.03.1900

Дочь: Переверзева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Абрамович Иван Ильич

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Абрамович Иван Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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