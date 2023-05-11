Абрамович Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамович Иван Ильич

Абрамович Иван Ильич

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

27.01.1868

Дата смерти

29.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1868

Отец: Абрамович Илья Петрович

Мать: Абрамович Анна Ильинична

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Абрамович Александра Павловна

Рождение ребёнка
04.03.1900

Дочь: Переверзева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Абрамович Александра Павловна

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Абрамович Александра Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1922
Причина смерти: голод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close