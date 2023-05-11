Абрамович Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения27.01.1868
Дата смерти29.06.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1868
Отец: Абрамович Илья Петрович
Мать: Абрамович Анна Ильинична
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
04.03.1900
Дочь: Переверзева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Абрамович Александра Павловна
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Абрамович Александра Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1922
Причина смерти: голод